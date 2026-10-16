CHP'de ihraç yağmuru: Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke'nin de olduğu 48 isim var...
CHP'de aralarında İlhan Cihaner, Aylin Nazlıaka, Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da bulunduğu 48 isim ihraç edildi...
CHP'de ihraç yağmuru: Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke'nin de olduğu 48 isim var...
CHP'de aralarında İlhan Cihaner, Aylin Nazlıaka, Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da bulunduğu 48 isim ihraç edildi...
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 48 isim hakkında ihraç kararı verildi.
İhraç edilenler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan da var.
“Yeni Parti propagandası yaptığı” iddiasıyla kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilen CHP PM üyesi Ozan Varal ile eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'ya ceza verilmedi.
İhraç edilen isimler şöyle:
Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.
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