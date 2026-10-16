CHP'de ihraç yağmuru: Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke'nin de olduğu 48 isim var... CHP'de aralarında İlhan Cihaner, Aylin Nazlıaka, Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan'ın da bulunduğu 48 isim ihraç edildi...