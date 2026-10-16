Sel felaketinde kaybolan vatandaşlardan birinden acı haber geldi: İstanbul Ayazağa'da Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu. Selde can kaybı 4'e yükseldi, 3 kayıp daha aranıyor.

İstanbul, 84 yıldan beri ölçülen en yüksek yağış değerlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Beykoz, Sarıyer ve Eyüpsultan başta olmak üzere kentin kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düştü.

Ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken bir kötü haber daha geldi.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp ihbarında bulunulan 4 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 4'e yükseldi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cansız bedeni bulunan vatandaşın Turgut Dursun olduğu öğrenildi.

3 KAYIP DAHA VAR

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

Kimlik tespit ve olay yeri çalışmaları devam ediyor; arama-kurtarma ekipleri diğer kayıplar için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yeni yağışlara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuyor.

BAKAN ÇİFTÇİ SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Felakette 3 kişinin hayatını kaybettiği biliniyordu.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarına göre binlerce ihbar geldi, kayıp başvuruları yapıldı ve arama çalışmaları yoğunlaştı.

Kayıp olarak aranan 5 kişiden birinin şarjı bittiği için ulaşılamadığını, kendisinin çıkıp geldiğini belirten Bakan Çiftçi, 4 kişinin hala kayıp olarak arandığını aktarmıştı.

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