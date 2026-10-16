Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fon' açıklaması: Sorunun tamamını kontrol altına aldık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda fon soruşturmasının derinleştiğini fahiş kazanç elde edenlerin hesap vereceğini dile getirerek önemli açıklamalarda bulundu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tekno-oligarklar dünyayı hedef alıyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Veri merkezi bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarında özel sektörün öncülüğünde en az 10 milyar dolarlık kaynağı hazırlayacağız.'' ifadelerini kullandı. Atatürk Havalimanı'nın en büyük girişimcilik merkezi haline getirildiğini açıklayan Erdoğan, ''Teknoloji yarışından da geri kalmayacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ihracatçılarımıza, girişimcilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye inovasyon haftası etkinliklerinin ülkemiz, milletimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Teknoloji hızlı bir şekilde ilerlerken insan faktörü dikkate alınmıyor. Daha doğrusu umursanmıyor. İnsani değerleri taşlayan bu teknolojinin ne kadar faydalı olacağı şüphelidir. İş dünyasında akademide toplumun genelinde soru işaretleri artmakta güvenin yerini tedirginlik almaktadır. insanlık tarihine baktığımızda değişime direnenler, korkanlar endişe duyanlar olmuştur bundan sonra da olacaktır. Fakat insanla teknoloji arasında bir orta yol bulunmuş, teknoloji insan hayatının vazgeçilmezi haline gelmiştir.

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TEKNO OLİGARKLAR TÜM DÜNYAYI HEDEF ALIYOR

Tarihte olduğu gibi bugün de benzer endişelerin yapay zeka başta olmak üzere pek çok yenilik için dile getirildiğini görüyoruz. Bunların bazıları yerinde endişelerdir. Tekno oligarklar sadece belli ülkeleri değil tüm dünyayı hedef almaktadır.

Türkiye olarak teknoloji yarışında geri kalmak istemiyoruz. Milli teknoloji hamleleriyle muazzam bir araştırma geliştirme ve inovasyon alt yapısı inşa ettik. Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen teknoparkların sayısı 115'e ulaştı. Özgün bir fikri olan dünyayı daha iyiye dönüştürme iadeline sahip insanımızın yolunu ardına kadar açmaya çalışıyoruz.

Bugün savunma sanayinde 4 bin 500'ün üzerinde 100 bine yaklaşan istihdam ve 100 milyar doların üzerinde proje büyüklüğü ile bambaşka bir seviyeye ulaştık.

FON SORUNUNU KONTROL ALTINA ALDIK

Fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla mücadele ediyoruz. 17 Eylül'den itibaren attığımız kararlı adımlarla sorunu kontrol altına aldık. Tam yetkiye sahip Fon Koordinasyon Kurulumuzu süratle oluşturduk, cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz. Hassas ve dikkatli adımlarla meseleyi hakkaniyete en uygun şekilde çözüyoruz. 3 tane önceliğimiz var. Birincisi tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine ödenmesi. Geçen hafta ödemeler başladı, sorunsuz devam ediyor. Olağanüstü tasfiyelerde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifimizin yasalaşmasını müteakip ara ödemeler başlayacak.

İkinci önceliğimiz manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle yargı önünde hesaplaşmak. Yeni bilgiler ve itiraflar ışığında soruşturma derinleşiyor. Piyasa düzenbazlarına asla toleransımız yok.

Piyasa düzenbazlarına asla toleransımız yok.

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