2024 Kocaeli Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 106951007 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Gemi İnşaatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü tercih kod numarası 106951007 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gemi İnşaatı Bölümü Karamürsel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gemi İnşaatı Bölümüne Dolmadı-67 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanı: 307,03002

Kocaeli Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 801.344

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951007

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi İnşaatı

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 307,03002

Başarı Sıralaması: 801.344

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,74541

Başarı Sıralaması: 781.913

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242.23718

Başarı Sıralaması: 885611

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67