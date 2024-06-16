2024 Kocaeli Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 106950733 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü tercih kod numarası 106950733 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Puanı: 276,94112

Kocaeli Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.188.258

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950733

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 276,94112

Başarı Sıralaması: 1.188.258

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,03679

Başarı Sıralaması: 1.096.422

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.02526

Başarı Sıralaması: 1095832

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41