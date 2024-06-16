2024 Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 106952023 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü tercih kod numarası 106952023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Kalıpçılık Bölümüne Dolmadı-36 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Puanı: 264,70901

Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.372.343

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106952023

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstriyel Kalıpçılık

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,70901

Başarı Sıralaması: 1.372.343

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-36

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,18053

Başarı Sıralaması: 1.287.858

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.74072

Başarı Sıralaması: 1395902

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36