2024 Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106990627 Ücretsiz

106990627 | Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106990627 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106990627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   Emlak Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi   Bölümü   Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 249,22008

Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.627.852

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990627

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 249,22008

Başarı Sıralaması: 1.627.852

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,05066

Başarı Sıralaması:  1.725.040

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1623525

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-58

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