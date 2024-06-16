2024 Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106990627 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106990627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 249,22008
Kocaeli Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.627.852
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106990627
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Emlak Yönetimi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 249,22008
Başarı Sıralaması: 1.627.852
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,05066
Başarı Sıralaması: 1.725.040
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1623525
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-58