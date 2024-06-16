2024 Kocaeli Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 106950036 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 106950036 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Kocaeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 310,20471

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 766.449

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950036

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 310,20471

Başarı Sıralaması: 766.449

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,83222

Başarı Sıralaması: 749.57

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247.61965

Başarı Sıralaması: 822115

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72