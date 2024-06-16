2024 Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 106950724 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 106950724 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 260,37047

Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.441.294

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950724

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,37047

Başarı Sıralaması: 1.441.294

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,84435

Başarı Sıralaması: 1.358.507

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207.53866

Başarı Sıralaması: 1337901

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103