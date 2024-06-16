2024 Kocaeli Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 106951643 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü tercih kod numarası 106951643 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Karamürsel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümüne Dolmadı-83 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanı: 309,74061

Kocaeli Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 771.43

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951643

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz Ulaştırma ve İşletme

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 309,74061

Başarı Sıralaması: 771.43

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-83

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,37791

Başarı Sıralaması: 743.842

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248.01737

Başarı Sıralaması: 817333

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82