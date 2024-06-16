2024 Kocaeli Üniversitesi Çevre Temizliği ve Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106951185 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Çevre Temizliği ve Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü tercih kod numarası 106951185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü Taban Puanı: 232,87741

Kocaeli Üniversitesi Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.923.629

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951185

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Temizliği ve Denetimi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,87741

Başarı Sıralaması: 1.923.629

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,89735

Başarı Sıralaması: 1.946.273

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1627221

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-31