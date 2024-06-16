2024 Kocaeli Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 106951176 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü tercih kod numarası 106951176 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü İzmit Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Puanı: 261,14743

Kocaeli Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.428.837

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951176

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Koruma ve Kontrol

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 261,14743

Başarı Sıralaması: 1.428.837

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,29860

Başarı Sıralaması: 1.164.052

Kontenjan 2022: 41+2

Yerleşen 2022: Doldu-43

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.23217

Başarı Sıralaması: 991328

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41