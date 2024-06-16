2024 Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106952005 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 106952005 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Kocaeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 140+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-148 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 332,98226
Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 550.493
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106952005
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 332,98226
Başarı Sıralaması: 550.493
Kontenjan 2022 – 2023 : 140+4+0+4+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-148
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,66218
Başarı Sıralaması: 575.795
Kontenjan 2022: 140+4
Yerleşen 2022: Doldu-144
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268.40481
Başarı Sıralaması: 595577
Kontenjan 2021: 150+4
Yerleşen 2021: Doldu-154