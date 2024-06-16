2024 Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 106990560 Ücretsiz

106990560 | Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 106990560 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 106990560 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü   Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 275,12319

Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.214.284

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990560

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Atçılık ve Antrenörlüğü

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 275,12319

Başarı Sıralaması: 1.214.284

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,62244

Başarı Sıralaması:  1.074.362

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.60337

Başarı Sıralaması:  974714

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202351827 %50 İndirimli
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202351827 %50 İndirimli
2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 209910031 %50 İndirimli
2024 İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 209910031 %50 İndirimli
2024 Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101550725 Ücretsiz
2024 Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101550725 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102651728 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102651728 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları