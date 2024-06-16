2024 Kocaeli Üni. Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 106990629 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 106990629 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümüne Dolmadı-36 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 283,33718

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.097.878

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990629

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 283,33718

Başarı Sıralaması: 1.097.878

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-36

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,23280

Başarı Sıralaması: 1.012.425

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.36898

Başarı Sıralaması: 1158518

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36