2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 209710047 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 209710047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-20 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 268,34153

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.316.128

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710047

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 268,34153

Başarı Sıralaması: 1.316.128

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,20144

Başarı Sıralaması: 1.336.145

Kontenjan 2022: 21+0

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.09471

Başarı Sıralaması: 1148702

Kontenjan 2021: 21+0

Yerleşen 2021: Doldu-21