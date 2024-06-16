2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209710076 Burslu

209710076 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209710076 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 209710076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Eczane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri   Bölümü   Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 315,59473

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 709.887

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710076

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 315,59473

Başarı Sıralaması: 709.887

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,88503

Başarı Sıralaması:  550.072

Kontenjan 2022:  6+0

Yerleşen 2022:  Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269.55301

Başarı Sıralaması:  584851

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Karabük Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 106190127 İÖ-Ücretli
2024 Karabük Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 106190127 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204751165 %50 İndirimli
2024 İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204751165 %50 İndirimli
2024 Gümüşhane Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 104770409 İÖ-Ücretli
2024 Gümüşhane Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 104770409 İÖ-Ücretli
2024 Bartın Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101690114 Ücretsiz
2024 Bartın Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101690114 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları