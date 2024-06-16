2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209710076 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 209710076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 315,59473

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 709.887

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710076

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 315,59473

Başarı Sıralaması: 709.887

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,88503

Başarı Sıralaması: 550.072

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269.55301

Başarı Sıralaması: 584851

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6