2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 209710076 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 209710076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-5 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 315,59473
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 709.887
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209710076
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 315,59473
Başarı Sıralaması: 709.887
Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,88503
Başarı Sıralaması: 550.072
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269.55301
Başarı Sıralaması: 584851
Kontenjan 2021: 6+0
Yerleşen 2021: Doldu-6