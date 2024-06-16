2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 209710030 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 209710030 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 309,18566

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 777.438

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710030

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 309,18566

Başarı Sıralaması: 777.438

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,55171

Başarı Sıralaması: 794.801

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.26777

Başarı Sıralaması: 873629

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5