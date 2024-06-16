2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 209710028 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 209710028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 345,80795
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 453.069
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209710028
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 345,80795
Başarı Sıralaması: 453.069
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,43458
Başarı Sıralaması: 683.982
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: Doldu-5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275.72869
Başarı Sıralaması: 529835
Kontenjan 2021: 4+0
Yerleşen 2021: Doldu-4