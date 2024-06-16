2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 209710072 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 209710072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 61+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-61 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 263,48508

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.391.542

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710072

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 263,48508

Başarı Sıralaması: 1.391.542

Kontenjan 2022 – 2023 : 61+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-61

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,65837

Başarı Sıralaması: 1.412.577

Kontenjan 2022: 68+0

Yerleşen 2022: Doldu-68

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.70974

Başarı Sıralaması: 1113431

Kontenjan 2021: 68+0

Yerleşen 2021: Doldu-68