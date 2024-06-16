2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209710083 %25 İndirimli

209710083 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( %25 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 209710083 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 209710083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 56+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-56 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 257,33198

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.491.016

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710083

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 257,33198

Başarı Sıralaması: 1.491.016

Kontenjan 2022 – 2023 : 56+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-56

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,88212

Başarı Sıralaması:  1.200.013

Kontenjan 2022:  59+0

Yerleşen 2022:  Doldu-59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236.53124

Başarı Sıralaması:  952078

Kontenjan 2021:  59+0

Yerleşen 2021:  Doldu-59

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