2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 209710129 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 209710129 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümüne Doldu-31 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 237,71113

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.833.357

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710129

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 237,71113

Başarı Sıralaması: 1.833.357

Kontenjan 2022 – 2023 : 31+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,94029

Başarı Sıralaması: 1.768.971

Kontenjan 2022: 34+0

Yerleşen 2022: Doldu-34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---