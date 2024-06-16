2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Taban Puanları ( Önlisans ) 209710079 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü tercih kod numarası 209710079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban Puanı: 189,11610

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.755.153

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710079

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Engelliler İçin Gölge Öğreticilik

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 189,11610

Başarı Sıralaması: 2.755.153

Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 17+0

Yerleşen 2022: Dolmadı-2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1005799

Kontenjan 2021: 17+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-1