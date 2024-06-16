2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Taban Puanları ( Önlisans ) 209710078 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü tercih kod numarası 209710078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban Puanı: 306,43040
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 808.122
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209710078
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Engelliler İçin Gölge Öğreticilik
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 306,43040
Başarı Sıralaması: 808.122
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+0+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,75286
Başarı Sıralaması: 917.867
Kontenjan 2022: 3+0
Yerleşen 2022: Doldu-3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245.15375
Başarı Sıralaması: 851439
Kontenjan 2021: 3+0
Yerleşen 2021: Doldu-3