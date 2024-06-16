2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 100650296 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 100650296 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 225,47812

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.065.723

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100650296

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 225,47812

Başarı Sıralaması: 2.065.723

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,22716

Başarı Sıralaması: 2.153.856

Kontenjan 2022: 56+2

Yerleşen 2022: Doldu-58

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1617470

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-15