2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100650348 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100650348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 222,69120
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.120.928
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100650348
ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Kırşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 222,69120
Başarı Sıralaması: 2.120.928
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 215,08835
Başarı Sıralaması: 2.281.543
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1600871
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-17