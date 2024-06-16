2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100650348 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100650348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 222,69120

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.120.928

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100650348

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 222,69120

Başarı Sıralaması: 2.120.928

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,08835

Başarı Sıralaması: 2.281.543

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1600871

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-17