2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 100650524 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 100650524 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 336,81282

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 519.486

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100650524

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 336,81282

Başarı Sıralaması: 519.486

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,40479

Başarı Sıralaması: 480.345

Kontenjan 2022: 72+2

Yerleşen 2022: Doldu-74

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290.16416

Başarı Sıralaması: 420596

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72