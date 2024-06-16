2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100650224 Ücretsiz

100650224 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırşehir ilimizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 100650224 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 100650224 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi   Grafik Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı   Bölümü   Mucur Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-58 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 245,99462

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.684.031

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100650224

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,99462

Başarı Sıralaması: 1.684.031

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-58

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,40215

Başarı Sıralaması:  1.759.362

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1606137

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-38

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 202751665 %50 İndirimli
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 202751665 %50 İndirimli
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 108151045 Ücretsiz
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 108151045 Ücretsiz
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 104351513 Ücretsiz
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 104351513 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102850376 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102850376 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları