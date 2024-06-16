2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100650093 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 100650093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gıda Teknolojisi Bölümü Kaman Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 228,21378

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.012.590

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100650093

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Teknolojisi

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 228,21378

Başarı Sıralaması: 2.012.590

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,46350

Başarı Sıralaması: 2.027.171

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1574418

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-5