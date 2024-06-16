2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 100690075 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 100690075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Dolmadı-67 kişi yerleşmiştir.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 310,11942
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 767.396
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100690075
ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Kırşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 310,11942
Başarı Sıralaması: 767.396
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,13152
Başarı Sıralaması: 725.886
Kontenjan 2022: 67+2
Yerleşen 2022: Doldu-69
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259.34779
Başarı Sıralaması: 686990
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67