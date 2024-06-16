2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 100690078 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 100690078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 298,30076

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 902.935

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100690078

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 298,30076

Başarı Sıralaması: 902.935

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,25001

Başarı Sıralaması: 841.782

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.30399

Başarı Sıralaması: 766606

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47