2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 100650012 Ücretsiz

100650012 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırşehir ilimizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 100650012 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 100650012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 257,05396

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.495.503

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100650012

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,05396

Başarı Sıralaması: 1.495.503

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,40353

Başarı Sıralaması:  1.382.683

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.42905

Başarı Sıralaması:  1462104

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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