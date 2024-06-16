2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 100650621 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü tercih kod numarası 100650621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Mucur Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Puanı: 226,97837
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.036.652
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100650621
ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
FAKÜLTE: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
ŞEHİR: Kırşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 226,97837
Başarı Sıralaması: 2.036.652
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,17184
Başarı Sıralaması: 2.034.131
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1625238
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-40