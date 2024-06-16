2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 100650621 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü tercih kod numarası 100650621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Mucur Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Puanı: 226,97837

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.036.652

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100650621

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,97837

Başarı Sıralaması: 2.036.652

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,17184

Başarı Sıralaması: 2.034.131

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1625238

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-40