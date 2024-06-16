2024 Kırklareli Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106750683 Ücretsiz

106750683 | Kırklareli Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Yapı Denetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kırklareli Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106750683 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 106750683 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Yapı Denetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi   Yapı Denetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi   Bölümü   Pınarhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 229,42159

Kırklareli Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.989.338

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750683

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Denetimi

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,42159

Başarı Sıralaması: 1.989.338

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,06176

Başarı Sıralaması:  2.456.124

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1601302

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-3

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Gazi Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104190336 Ücretsiz
2024 Gazi Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104190336 Ücretsiz
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kooperatifçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100150035 Ücretsiz
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kooperatifçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100150035 Ücretsiz
2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 107651016 Ücretsiz
2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 107651016 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 102850225 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 102850225 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları