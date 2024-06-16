2024 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 106770721 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 106770721 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Vize Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 232,48756
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.930.975
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106770721
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 232,48756
Başarı Sıralaması: 1.930.975
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,53040
Başarı Sıralaması: 2.001.758
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1614620
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-16