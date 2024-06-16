2024 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 106770721 İÖ-Ücretli

106770721 | Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 106770721 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 106770721 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi   Sosyal Hizmetler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler   Bölümü   Vize Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 232,48756

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.930.975

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106770721

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 232,48756

Başarı Sıralaması: 1.930.975

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,53040

Başarı Sıralaması:  2.001.758

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1614620

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-16

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 210400206 Ücretli
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 210400206 Ücretli
2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103650303 Ücretsiz
2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103650303 Ücretsiz
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109790460 Ücretsiz
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109790460 Ücretsiz
2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107650857 Ücretsiz
2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107650857 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları