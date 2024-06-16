2024 Kırklareli Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 106750726 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 106750726 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 285,43732
Kırklareli Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.068.996
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106750726
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 285,43732
Başarı Sıralaması: 1.068.996
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,18687
Başarı Sıralaması: 1.013.036
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239.55655
Başarı Sıralaması: 916887
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67