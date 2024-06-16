2024 Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 106750277 Ücretsiz

106750277 | Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 106750277 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 106750277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 231,39146

Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.951.848

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750277

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 231,39146

Başarı Sıralaması: 1.951.848

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,55789

Başarı Sıralaması:  2.096.766

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1617146

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-15

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