2024 Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 106750532 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 106750532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-58 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 260,69226
Kırklareli Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.436.063
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106750532
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: Mekatronik
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 260,69226
Başarı Sıralaması: 1.436.063
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-58
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,53788
Başarı Sıralaması: 1.363.608
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.7665
Başarı Sıralaması: 1349474
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57