2024 Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106770545 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106770545 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 226,17813

Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.052.232

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106770545

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 226,17813

Başarı Sıralaması: 2.052.232

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,10910

Başarı Sıralaması: 2.281.033

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1602002

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-13