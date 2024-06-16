2024 Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 106750577 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106750577 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 248,39080
Kırklareli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.642.204
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106750577
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 248,39080
Başarı Sıralaması: 1.642.204
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,25045
Başarı Sıralaması: 1.544.995
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 203.40021
Başarı Sıralaması: 1401000
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62