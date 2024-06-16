2024 Kırklareli Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 106750383 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106750383 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.

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Kırklareli Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 237,69834

Kırklareli Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.833.602

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750383

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,69834

Başarı Sıralaması: 1.833.602

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,54671

Başarı Sıralaması: 1.863.741

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1563753

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-12