2024 Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106750514 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 106750514 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Dolmadı-72 kişi yerleşmiştir.

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Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 274,04021

Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.230.214

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750514

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 274,04021

Başarı Sıralaması: 1.230.214

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,99903

Başarı Sıralaması: 1.110.706

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229.50432

Başarı Sıralaması: 1037520

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72