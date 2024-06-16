2024 Kırklareli Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 106750753 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 106750753 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Babaeski Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Kırklareli Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 232,23558

Kırklareli Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.935.718

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750753

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Çağrı Merkezi Hizmetleri

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,23558

Başarı Sıralaması: 1.935.718

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,03443

Başarı Sıralaması: 2.061.076

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1582501

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-6