2024 Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106770731 UÖ-Ücretli

106770731 | Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 106770731 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 106770731 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 120+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-126 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 279,00752

Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.158.575

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106770731

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 279,00752

Başarı Sıralaması: 1.158.575

Kontenjan 2022 – 2023 : 120+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-126

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,86261

Başarı Sıralaması:  1.277.048

Kontenjan 2022:  120+3

Yerleşen 2022:  Doldu-123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.53842

Başarı Sıralaması:  1264666

Kontenjan 2021:  120+3

Yerleşen 2021:  Doldu-123

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