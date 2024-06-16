2024 Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106750426 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106750426 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgi Yönetimi Bölümü Pınarhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi Yönetimi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi Yönetimi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 237,35101
Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.840.020
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106750426
ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgi Yönetimi
ŞEHİR: Kırklareli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 237,35101
Başarı Sıralaması: 1.840.020
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,21655
Başarı Sıralaması: 1.827.359
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-2