2024 Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 106750426 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106750426 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgi Yönetimi Bölümü Pınarhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi Yönetimi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi Yönetimi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 237,35101

Kırklareli Üniversitesi Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.840.020

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750426

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgi Yönetimi

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,35101

Başarı Sıralaması: 1.840.020

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,21655

Başarı Sıralaması: 1.827.359

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-2