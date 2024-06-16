2024 Kırklareli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 106770732 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 106770732 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Kırklareli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 230,13616

Kırklareli Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.975.574

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106770732

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Basım ve Yayım Teknolojileri

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,13616

Başarı Sıralaması: 1.975.574

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,11940

Başarı Sıralaması: 2.156.555

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1533369

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-5