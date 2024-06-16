2024 Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 106650287 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 106650287 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü Keskin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 229,99167

Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.978.363

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650287

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,99167

Başarı Sıralaması: 1.978.363

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,11597

Başarı Sıralaması: 2.156.642

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1508672

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-4