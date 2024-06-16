2024 Kırıkkale Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Taban Puanları ( Önlisans ) 106690279 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 106690279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Silah Sanayi Teknikerliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Kırıkkale Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 302,90090

Kırıkkale Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 848.371

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106690279

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Silah Sanayi Teknikerliği

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 302,90090

Başarı Sıralaması: 848.371

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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