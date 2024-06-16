2024 Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 106650136 Ücretsiz

106650136 | Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 106650136 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü tercih kod numarası 106650136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi   Mantarcılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mantarcılık   Bölümü   Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mantarcılık   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mantarcılık Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban Puanı: 231,20106

Kırıkkale Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.955.322

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650136

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Mantarcılık

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 231,20106

Başarı Sıralaması: 1.955.322

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,77420

Başarı Sıralaması:  2.067.283

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1626994

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-8

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